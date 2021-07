Arisa, la FOTO in costume riaccende la passione: il bikini è estremo e si scatenano anche gli haters

Arisa, è record di likes per l’ultimo scatto postato dalla cantante: il bikini valorizza le sue forme esplosive

La cantante, interprete dell’inno italiano per gli Europei 2021, sta mettendo a dura prova i fan con i suoi recenti scatti. Alcuni giorni fa, Arisa aveva infatti lasciato intendere al pubblico di essere tornata con il suo ex fidanzato Andrea Di Carlo. Una foto che i suoi followers non avevano gradito, anche alla luce delle ultime vicissitudini relative alla coppia.

I due, che hanno affrontato molti periodi di alti e bassi, sembravano essersi lasciati definitivamente, ma le recenti testimonianze social hanno rimesso in discussione la cosa. Se gli utenti hanno reagito male all’ennesimo tentativo di Arisa di riprovarci con Di Carlo, di fronte all’ultimo scatto la reazione è stata ben diversa: la cantante, in bikini, ha davvero sconvolto tutti.

Arisa, la FOTO in costume riaccende la passione: il bikini è estremo

