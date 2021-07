“Beautiful”, anticipazioni puntata 5 luglio: Wyatt rifiuta Sally

Beautiful, anticipazioni 5 luglio: Sally prova a fare pressione su Wyatt, ma riceve un categorico “no” da parte sua.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge scappare a Las Vegas con Shauna. Dopo aver visto il bacio tra Brooke e Bill, il Forrester si è detto troppo deluso dalla Logan per poter anche solo pensare di salvare il loro matrimonio. Lo stilista è dunque partito insieme alla Fulton, deciso a ricominciare una vita insieme a lei. Brooke, che ha avuto uno spiacevole incontro con Quinn, ha giurato di non arrendersi, ma non può far a meno di sentirsi abbandonata. Nel frattempo Wyatt si divide tra Sally e Flo. Nonostante lo Spencer provi compassione per la sua ex fidanzata, non può negare i suoi sentimenti per la Fulton e non può pensare di vivere senza di lei. Sally capisce che Wyatt non lascerà Flo per starle accanto e fa di tutto per attirarlo nella sua trappola.

Leggi anche -> Flavio Insinna inaspettato annuncio: l’importante novità

Beautiful, anticipazioni 5 luglio: Steffy consola Katie

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

Leggi anche -> L’Inghilterra vola in semifinale. Poker all’Ucraina che dice addio a Euro 2020

Dalle anticipazioni americane di Beautiful sappiamo che Wyatt si rifiuterà di baciare Sally. Lo Spencer è convinto che la stilista debba trovare in se stessa la forza per combattere la sua malattia. Lui è deciso a starle accanto, ma non nella maniera in cui lo vorrebbe.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Steffy consolerà Katie dopo la disastrosa fine della sua relazione con Bill. La Logan racconterà alla Forrester di aver cacciato lo Spencer da casa sua e di essere nuovamente single, poi tesserà le lodi di Flo per il modo in cui sta gestendo la situazione con Wyatt.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ITALIA (@bold_and_beautiful_italia)

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, lunedì 5 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Per il momento è attesa una programmazione regolare durante tutta l’estate.