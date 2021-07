Belen Rodriguez parto imminente, il primo regalo di Antonio per la figlia

La nascita della figlia di Belen Rodriguez e Antonio è imminente. Spunta il primo regalo del compagno della showgirl per la figlia.

Pancione sempre più grande e data del parto sempre più vicina. La nascita della figlia di Belen Rodriguez e Antonia Spinalbese è imminente. La coppia, nata la scorsa estate a seguito di un colpo di fulmine, sta raccontando sui social gli ultimi momenti di attesa del parto che stanno trascorrendo a Rovigo, sull’Isola Albarella. Belen e il compagno si trovano in una villa mozzafiato dotata di piscina e giardino.

Mamma per la seconda volta, la showgirl argentina ha rivelato come stia per esplodere e come non stia più nella pelle per la nascita di Luna Marì. Già mamma di Santiago, nato dalla sua relazione con Stefano De Martino, Belen ha raccontato sui social le tappe della gravidanza in questi mesi. Per Spinalbese si tratta invece è la prima esperienza come genitore.

Belen e Antonio genitori: spunta il dolce regalo

Antonio e Belen sono emozionatissimi per l’arrivo della loro bimba condividendo sui social la grande gioia. Nelle ultime storie postate il fidanzato della Rodriguez ha mostrato il suo primo regalo per la figlia. L’ex hairsylist, 26 anni, ha condiviso con i suoi follower una targa di legno dipinta a mano sulla quale si legge Luna Marì, il nome della piccola in arrivo. Un tenerissimo oggetto destinato con molta probabilità alla cameretta della neonata.

Felice come non mai, Antonio di recente aveva confessato come sia stato folgorato da Belen. È stata proprio la showgirl a spronarlo nella scelta di abbandonare la sua professione da parrucchiere per dedicarsi alle sue passioni più grandi. Tra la fotografia e il disegno, per il 26enne sembra che vi siano nuovi progetti in cantiere.

Intanto di recente il compagno di Belen si è tatuato sull’avambraccio una riproduzione della famosa statua romana “Amore Psiche” in omaggio della showgirl argentina.