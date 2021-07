“Brave and Beautiful” anticipazioni 5 luglio: Cesur salva la vita a Suhan

Arriva su Canale Cinque la nuova serie “Brave and beautiful”, che andrà in onda ogni pomeriggio al posto di “Mr Wrong” che si sposta in prima serata per gli ultimi episodi

Domani finalmente andrà in onda la serie che tutti stavano aspettando “Brave and Beautiful“, che sostituirà la serie di successo “Mr Wrong” con Can Yaman che si sposta in prima serata per gli ultimi episodi. Nell’attesa di scoprire cosa succederà tra Ezgi ed Ozgur, andiamo a conoscere bene i nostri nuovi protagonisti: stiamo parlando di Cesur e Suhan, che sono pronti a conquistare i cuori dei telespettatori con il loro grande amore.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prima puntata della serie turca che tutti stavano aspettando

Cesur è un ragazzo giovane e ostinato, che decide di raggiungere un piccolo paese fuori da Istanbul per soddisfare il suo bisogno di avere vendetta: infatti, ha un conto in sospeso con il potente Tahsin Korludag. Cesar ha giurato di togliergli tutto ciò che possiede e di riprendersi ciò che ha sottratto a suo padre. Le cose però non vanno come previsto perché, appena metterà piede in questa nuova terra, si ritroverà a compiere un gesto eroico salvando la vita ad una ragazza che, in sella ad un cavallo impazzito, stava per scivolare giù in un burrone piuttosto pericoloso.

Ai due basta davvero uno sguardo per innamorarsi, il loro è davvero un colpo di fulmine ma lei è già fidanzata. E, come se tutto questo non bastasse, è la figlia di Tahsin: la storia tra di loro non potrà mai funzionare. Basterà questo a farli allontanare?