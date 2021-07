Carlo Verdone, e la sua ex moglie: il motivo della separazione

Tra Carlo Verdone e sua moglie c’è stato un grande amore dal quale sono nati due figli. Oggi c’è grande rispetto ma i due si sono separati definitivamente.

Carlo Verdone è stato sposato dal 1980 al 1996 con Gianna Scarpelli. Sedici anni di amore vero dal quale sono nati i due figli dell’attore e regista: Giulia e Paolo, la primogenita nata nel 1986 e il fratello due anni dopo.

Carlo e Gianna sono legalmente separati ma non divorziati. Il loro amore è stato molto intenso, la sua ex moglie è stata anche sua segretaria per diversi anni, seguendolo e sostenendolo nella sua professione.

Ciononostante non sono mancati i momenti di crisi che hanno portato alla separazione consensuale tra i due.

I motivi della separazione

Senza dubbio il lavoro lo ha portato molto spesso lontano dai suoi affetti tanto che per recuperare il tempo perduto dopo l’uscita di ”Un cinese in coma”, che all’epoca non ottenne subito il riscontro che ebbe in seguito, decise di prendersi due anni sabbatici.

In quel momento volle fermarsi per riflettere e mettersi in discussione così decise di occuparsi dei figli: “Per due anni mi sono chiesto come non perdere la battaglia: non parteciparci. Mi sono preso due anni sabbatici e ho viaggiato con i miei figli Giulia e Paolo, abbiamo girato il mondo e me li sono goduti. Là hanno capito che avevano un papà che si occupava di loro”.

Della sua ex moglie non parla spesso, infatti, nonostante la sua notorietà, sia Gianna che i figli Giulia e Paolo, sono sempre voluti rimanere all’oscuro dei riflettori.

Riguardo la loro separazione Carlo Verdone ha affermato: “All’inizio un po’ di schermaglie ci sono state. Ma ad un certo punto deve entrare in gioco il buon senso”.