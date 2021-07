Fiori e colori non saranno mai abbastanza in questa Estate 2021: Chiara Maci da il via libera alla fantasia e sfoggia un outfit perfetto da mettere in valigia.

Finalmente abbiamo le idee più chiare su cosa scegliere al momento dei preparativi di un viaggio: il consiglio ce l’ha lasciato la blogger Chiara Maci sul suo profilo ufficiale Instagram.

Durante le riprese di L’Italia a Morsi, la bellissima cuoca si diletta con scatti coloratissimi da condividere sul social network fotografico e non mancano gli apprezzamenti del pubblico italiano.

I suoi studi sulle nostre tradizioni culinarie ci portano nuove idee tanto per ricette quanto per splendidi outfit da sfruttare in questa Estate 2021.

Infatti, oltre a farci morire dalla voglia di mangiare i piatti tipici di ogni regione, ci fa tornare la fantasia di indossare outfit floreali. A quanto pare, di fiori e colori non si può fare a meno: non ne avremo mai abbastanza!

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale e sulle nostre notizie di gossip, televisione, musica, spettacolo, cronaca, casi, cronaca nera e tanto altro, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Estate 2021: Chiara Maci, via alla fantasia! Tra un morso e un fiore, viaggiamo per l’Italia.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Maci (@chiarainpentola)

Un look estivo, fresco, diverso, ecco un sogno appena divenuto realtà: l’outfit perfetto per l’Estate 2021 esiste, è a fiori, e lo indossa la conduttrice Chiara Maci!

Una fantasia allegra, emozionante: sprigiona stampe botaniche e disegni geometrici, lasciando volare la mente verso giardini segreti, colorati e bellissimi.

Il pantalone è ampio e con la vita stretta. Si appresta ad essere un passe-partout insostituibile per la stagione in corso: adatto ad outfit per ogni giorno, sarà un capo cult che libererà energia positiva.

Leggi anche -> Il capo passe-partout dell’Estate 2021? Semplice, i jeans bianchi di Aurora Ramazzotti!

Prendiamo spunto da Chiara: indossiamo questa fantasia floreale insieme al nostro miglior sorriso e carichiamoci di vivace voglia di conquistare il mondo in queste caldissime giornate!

Il mood positivo è d’obbligo e un look simile regala buonumore e solarità. Non a caso, ha già scalato le classifiche dei capi più desiderati del momento. Le tendenze moda Estate 2021 ci vogliono accese e frizzanti! Dalle occasioni più formali ai nostri cocktails pomeridiani, questo tipo di fantasia è tanto romantica quanto elegante.

Perfettamente adattabile al corso degli eventi, il pantalone si può abbinare anche ad una T-Shirt tinta unita e un paio di sneakers et voilà un look comodo e non eccessivamente costruito.

Insomma, siete ancora decise a lasciarvi sfuggire queste occasioni? Via con le fantasie a fiori, le vostre vacanze ringrazieranno!