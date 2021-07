Cristina Buccino, la serie di foto in bikini blocca il web. L’influencer è un’incredibile statua di sensualità e bellezza: la perfezione esiste

Dalla tv ai social, dall'”Isola dei Famosi” a 2,7 milioni di followers su Instagram: il percorso di Cristina Buccino ha subito trasformazioni, fino al clamoroso successo. Era il 2015 quando partecipava al reality di sopravvivenza, prima di dedicarsi definitivamente al web, possibilità che le avrebbe permesso di dare libero sfogo alla sua creatività.

E così è stato, fino ad affermarsi tra i primi 100 influencer seguiti in Italia. La sua notorietà ha radici nello stile inconfondibile che contraddistingue la sua immagine e il modo di proporla sul profilo assolutamente personalizzato, con caratteristiche chiave che la rendono subito riconoscibile.

Il colore delle foto, i look accattivanti, ma anche l’incredibile bellezza mediterranea che rivela tutta la Calabria delle sue origini. Curve da capogiro, colori scuri, pelle ambrata, e sguardo profondo: ognuna delle sue doti estetiche, che ben presto le permettono di intraprendere la carriera da modella, si lascia contemplare.

Ma nelle ultime foto pubblicate su Instagram, a bordo di una barca in mezzo al mare, sbalordisce i fan: il bikini fatica a contenere le forme dell’influencer e rivela la sua scolpita fisicità.

Cristina Buccino, statua di bellezza

Direttamente dal mare, Cristina Buccino condivide gli scatti della sua vacanza a bordo di una barca, in una serie di scatti in bikini che manda in delirio i fan. Due i diversi costumi indossati dalla modella, entrambi insufficienti per non rivelare le curve pericolose che contraddistinguono la sua attraente fisicità.

In latte e menta, il due pezzi a triangolo spicca sulla carnagione, evidenziando il décolleté esplosivo e l’addome scolpito a livelli statuari. Gambe toniche e fianchi da venere, tutta la sua sensualità è esibita anche nel secondo bikini, in versione animalier, con dettaglio in volant e top iper scollato.

Tripudio di like, per un totale di 65 mila, e ancora una volta Cristina Buccino si conferma l’influencer più sexy presente su Instagram.