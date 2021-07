Incidente sulla provinciale: morta ragazza di 20 anni, due feriti

Una ragazza di 20 anni ha perso la vita e due persone sono rimaste ferite in un drammatico incidente avvenuto la scorsa notte sulla provinciale 3 a Montanera (Cuneo).

Tragico incidente stradale durante la scorsa notte a Montanera, in provincia di Cuneo. Una ragazza di solo 20 anni ha perso la vita mentre un’amica è rimasta gravemente ferita. Le due viaggiano lungo la provinciale 3 a bordo di un’auto che, per cause ancora da verificare, si è scontrata con un’altra vettura. Ferito lievemente il conducente dell’altra auto. Sul posto i soccorsi del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Al vaglio degli inquirenti, ora, le cause che hanno condotto al sinistro e l’accertamento di eventuali responsabilità.

Un morto e due feriti, di cui uno in maniera grave. Questo il bilancio del drammatico scontro avvenuto durante la scorsa notte, tra sabato 3 e domenica 4 luglio, lungo la provinciale 3 nel territorio di Montanera, piccolo comune in provincia di Cuneo.

A perdere la vita una ragazza di 20 anni di Sant’Albano Stura che, come riferito da alcune fonti locali e dalla redazione del quotidiano La Stampa, viaggiava a bordo di un’auto condotta da un’amica. Per cause ancora da accertare, la vettura si è scontrata con un’altra auto. Un impatto violento che non ha lasciato scampo alla 20enne.

Sul luogo della tragedia sono arrivati gli operatori sanitari del 118 ed i vigili del fuoco che hanno avviato le operazioni di soccorso. Per la vittima non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro.

L’amica, scrive la redazione de La Stampa, è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d’urgenza presso l’ospedale Santa Croce di Cuneo, dove ora si trova ricoverata. In ospedale anche il conducente dell’altra vettura che non avrebbe riportato gravi lesioni.

Intervenuti anche i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente costato la vita alla giovane ed accertare eventuali responsabilità.