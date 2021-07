Davide Basolo, tutto sul tentatore più famoso di “Temptation Island 2021”: chi è, cosa fa e dove lo avevamo già visto

“Temptation Island” ha aperto i battenti lo scorso mercoledì 30 giugno, con un’edizione che si prospetta essere scoppiettante e ricca di colpi di scena. Le sei coppie hanno raggiunto l’Is Morus Relais, pronte a relazionarsi con 12 ragazze single e 12 ragazzi single. Le prime incomprensioni, come dimostrato dalla scorsa puntata, si sono già verificate e stanno seminando dubbi fra i fidanzati.

Tra i tentatori, in particolare, c’è un volto che il pubblico di Canale Cinque ha senz’altro riconosciuto. Si tratta di uno dei corteggiatori più famosi di “Uomini e Donne”, che lo scorso anno aveva catturato tutte le attenzioni su di sé per via del suo percorso di certo atipico. Avete capito di chi stiamo parlando?

Davide Basolo, tutto sul tentatore più famoso: dove lo avevamo già visto

Davide Basolo è sicuramente il tentatore che si è maggiormente distinto all’interno di “Temptation Island 2021”. Classe 1993, il giovane è ligure di origine, ma attualmente lavora a Firenze come barman. Tra le sue passioni, la palestra e la lettura occupano sicuramente le prime posizioni. Il tentatore, che è stato fin da subito notato dalle fidanzate di questa edizione, in realtà non è un volto sconosciuto al grande pubblico. Solamente lo scorso anno, Basolo aveva infatti partecipato a “Uomini e Donne” come corteggiatore di Giovanna Abate.

In realtà, il corteggiamento nei confronti della tronista è stato senza dubbio atipico. Davide, che inizialmente l’ha conosciuta tramite messaggi – a causa dello scoppio della pandemia -, si era presentato a lei come “Alchimista“. Anche quando i protagonisti di “Uomini e Donne” erano tornati in studio per registrare dal vivo, il corteggiatore non ha mai voluto svelare la propria identità fino alle fasi finali, celandosi dietro una maschera.

Alla fine, Basolo non è stato la scelta di Giovanna, che gli ha preferito Sammy Hassan. Tuttavia, il corteggiamento del tentatore rimarrà senza dubbio uno dei più celebri nella storia del programma.