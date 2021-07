La modella brasiliana si è mostrata completamente nuda solo in slip prendendo alla sprovvista la sua community che è esplosa in commenti entusiasti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Sembra che ci sia una competizione nascosta tra due dive dei social anche se non è stato lanciato nessun guanto di sfida. Dayane Mello ed Elettra Lamborghini hanno infatti pubblicato quasi simultaneamente due scatti che le raffigurano nude come mamma le ha fatte.

Elettra è in slip seduta a terra tra le braccia del marito e produttore musicale Afrojack che le copre il seno tenendola stretta a sé, ma anche Dayane ha fatto lo stesso.

Una sfida aperta a suon di like e curve micidiali tra due divinità dei social e del mondo dello spettacolo. Difficile dire chi è la più bella, al pubblico l’ardua sentenza.

Dayane Mello si mostra come mamma l’ha fatta: da infarto

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Letteralmente da infarto la modella brasiliana visto che un fan preso alla provvista le ha scritto: “No vabbè 118 aiutooooo, mandatemi al pronto soccorso”. Anche gli altri commenti sono tutti davvero emozionanti, sono tutti caduti ai piedi della ex gieffina, impossibile resisterle.

Dayane si mostra completamente nuda con solo lo slip addosso, si copre il seno con le mani cercando di non mostrare nulla ma suscitando lo stesso la fantasia degli osservatori che la possono ammirare così in tutta la sua meravigliosa naturalezza.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Dayane Mello (@dayanemelloreal)

Forme armoniche e pelle candida, Dayane guarda composta e con aria di sfida la macchina fotografica di Dario Plozzer, artista che da anni la segue nei suoi servizi moda. Si tratta di uno shooting per il brand Magicdream di cui Dayane è testimonial incantevole proprio per la sua immane seduzione innate. 45mila like per i tre scatti paradisiaci.