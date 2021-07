Ha deciso di mostrarsi al massimo del suo splendore per la finale dell’evento canoro pugliese, i fan sono esplosi per tanta bellezza mozzafiato.

Elisabetta Gregoraci si conferma ancora una volta regina indiscussa dell’estate con la sua impeccabile conduzione di “Battiti Live 2021” sempre al fianco di Alan Palmieri.

Nella quinta puntata del programma, la showgirl ha sfoggiato un meraviglioso vestito bianco di un’eleganza indiscussa. Le sue curve sono state raccontate ancora una volta in modo sofisticato e armonico, in molti l’hanno paragonata ad una sposa per tanta ricchezza mostrata.

L’abito lungo fino ai piedi aveva un corpetto sostenuto sul seno ed un’apertura di pizzo sull’addome per un incantevole trasparenza che ha fatto sussultare non pochi fan della ex gieffina. Il tutto impreziosito da un’abbronzatura spiccata che sul candore dell’outfit emergeva prepotente e valorizzante per la sua fisicità.

Elisabetta Gregoraci: curve ed eleganza incantano i social

