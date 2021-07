Fedez e Chiara, baci caldi e tanto amore. L’abbraccio che non si dimentica – FOTO

I Ferragnez sono innamoratissimi nonostante il passare degli anni assieme, gli scatti insieme rallegrano il cuore dei fan della coppia.

In questi giorni i Ferragnez si trovano a Forte dei Marmi presso l’Augustus Hotel & Resort. Le foto che Chiara Ferragni sta condividendo nella sua pagina social la immortalano come una semplice mamma che cerca di far trascorrere la più bella delle uscite al mare ai propri figli, Leone e Vittoria.

Lei è bellissima in bikini succinto e mostra senza vergogna la pancina dopo la gravidanza della sua piccola.

Sorride felice mentre porta in acqua Leone e tiene in braccio la sua secondogenita, una famiglia come tutte le altre se non fosse che l’influencer vanta appena 24 milioni di follower su Instagram e il record di miglior imprenditrice dell’anno per il nostro Paese ad appena 33 anni.

Chiara e Fedez rallegrano il cuore: quanto amore

Il 1° settembre 2018 Chiara Ferragni e Fedez hanno dato il via ufficiale alla loro storia d’amore con un matrimonio da favola che resterà sicuramente nella storia come uno degli eventi più paparazzati della storia.

La coppia è molto unita soprattutto dopo la nascita dei due figli e le foto postate poco fa da Chiara su Instagram testimoniano questa grande complicità che sembra ancora più forte oggi.

Sono abbracciati stretti nel giardino del resort che li ospita per questa vacanza estiva, siepi alle loro spalle e tanta calma rassicurante. Fedez bacia la moglie stringendola sui fianchi esili, look casual per entrambi.

Jeans e t-shirt bianca per lui, abito rosa fiorato aperto sul décolleté e sandali bassi alla schiava per lei. Amore allo stato puro che ha commosso anche la folta community dei due coniugi che hanno premiato il carosello di foto romantiche con oltre 270mila like e commenti carici di gioia.