Un aereo militare con a bordo 93 persone si è schiantato durante le fasi di atterraggio in una base nelle Filippine: almeno 17 morti e 40 feriti.

Tragedia nelle Filippine, dove un aereo militare si è schiantato al suolo nel corso delle manovre di atterraggio presso la base sita sull’isola di Jolo. Il velivolo aveva cercato di riprendere quota dopo non essere riuscito ad atterrare e si è schiantato in un villaggio venendo avvolto dalle fiamme. Sul posto sono arrivati subito i soccorritori che hanno tratto in salvo 40 delle persone che si trovavano sull’aereo e rimaste ferite. Al momento il bilancio è di 17 vittime.

Filippine, aereo militare si schianta al suolo: almeno 17 morti e 40 feriti

Sono 17 fino ad ora le vittime dell’incidente aereo verificatosi oggi, domenica 4 luglio, a Patikul, nel sud delle Filippine. Un bilancio provvisorio che si teme possa aggravarsi nel corso delle prossime ore.

Secondo quanto riporta la redazione del sito locale Rappler, un aereo militare, un Lockheed C-130 Hercules con a bordo cinque veicoli militari e 93 persone (85 soldati ed 8 membri dell’equipaggio), si è schiantato durante la fase di atterraggio presso la base sull’isola di Jolo. Il velivolo avrebbe fallito la manovra d’atterraggio e successivamente si sarebbe schiantato in un villaggio prendendo fuoco rapidamente. In pochi minuti, sul posto sono arrivati le squadre d’emergenza che hanno avviato le operazioni di soccorso.

Leggi anche —> Due paracadutisti muoiono prima del lancio dall’aereo

Per 17 persone non c’è stato nulla da fare, mentre altre 40 sono rimaste ferite e trasportate presso l’ospedale di Busbus a Sulu, dove ora si trovano ricoverate. A confermare il tragico bilancio, che potrebbe salire, il segretario alla Difesa Delfin Lorenzana.

Leggi anche —> Violenta esplosione per fuga di gas: almeno 7 morti e 400 feriti

Il comandante delle forze armate delle Filippine, il generale Cirilito Sobejana, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media locali affermando: “Stiamo facendo del nostro meglio – riporta Rappler– per salvare i passeggeri“.

Ancora in corso le operazioni di soccorso e gli accertamenti delle autorità per ricostruire la dinamica dell’incidente e risalire alle cause che hanno fatto schiantare l’aereo. Nelle prossime ore potrebbero giungere nuovi aggiornamenti.