Gerry Scotti, amara delusione. Un sabato sera da dimenticare

Gerry Scotti. Il simpaticissimo presentatore in forza alla squadra di Mediaset deve affrontare settimanalmente un avversario arduo da battere. Il risultato

Italia: paese di poeti, santi, navigatori e appassionati di calcio. Quando scendono in campo gli Azzurri, si sa, l’attenzione nazionale è totalmente concentrata sulle partite in atto. Il campionato Euro 2020 sta regalando delle serate sportive di puro spettacolo; giunti alle fasi finali, tutte le prodezze delle squadre rimaste in gara stanno monopolizzando gli ascolti televisivi. Cosa è andato in onda ieri, 3 Luglio 2021, come alternativa valida per coloro che sono meno attratti dall’evento calcistico?

Euro 2020 è ad appannaggio di Rai Uno dove è stato trasmesso il match tra Ucraina e Inghilterra che ha visto trionfare quest’ultima con il risultato di 0 a 4.

Rai Due ha proposto il film del 2019 dal titolo “La doppia faccia del mio passato”, un avvincente thriller per la regia di Stuart Acher.

Su Rai Tre, invece, abbiamo potuto godere della fiction in tre puntate “Una strada verso il domani Kudamm ’63”. Ambientata nella Germania dopo la Seconda guerra mondiale, parla della saga di una donna, Caterina Schöllack e delle sue tre figlie Monika, Helga ed Eva.

Gerry Scotti, il simpaticissimo presentatore Mediaset, ha condotto il talent show musicale “The winner is”.

Italia Uno ha allietato il pubblico dei più piccoli con il film d’animazione del 2010 “Shrek e vissero felici e contenti”.

Su Rete 4 abbiamo visto l’episodio 50° della diciannovesima stagione della soap opera “Una vita”.

Gerry Scotti: come sono andati gli ascolti tv del 3 Luglio 2021?

Come prevedibile, Rai Uno vince la serata in merito agli ascolti tv. La partita di Euro 2020 Ucraina-Inghilterra di Euro 2020 ha interessato 5.730.000 spettatori pari al 32.4% di share.

Gerry Scotti con “The winner is” su Canale 5 si deve accontentare di un secondo posto con un cospicuo distacco: 1.824.000 spettatori con uno share del 12.5%.

Il film “La doppia faccia del mio passato” su Rai Due ha totalizzato un ammontare di 937.000 spettatori (5.3% di share).

Il film d’animazione su Italia 1, “Shrek e vissero felici e contenti” ha attirato l’attensione di 789.000 spettatori (4.6% di share”.

Chiudono la classifica Rete 4 con “Una Vita” che totalizza un ammontare di 683.000 spettatori (4.2% di share) e Rai Tre con la fintion “Una strada verso il domani Kudamm ’63” ( 437.000 spettatori con il 2.5% di share).