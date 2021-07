La splendida conduttrice televisiva, showgirl e attrice italiana posta di nuovo: le sue foto sono semplicemente uno spettacolo…

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

La bellissima presentatrice è sempre molto attiva sui social network, in particolare su Instagram, dove conta ormai più di 1,8 milioni di followers.

Ogni volta che pubblica un nuovo post, il web si intasa di utenti connessi: quello mostrato sopra, caricato due giorni fa, ad esempio, esplode di mi piace (più di 45.000) e di commenti (quasi 300).

La Palmas indossa un bikini nero e argento che le sta d’incanto: qualsiasi indumento metta, resta sempre una favola!

Proprio oggi, invece, Giorgia ha condiviso una nuova immagine: si tratta di un selfie scattato in spiaggia.

Siete curiosi di vedere il post più chiacchierato del momento?

Giorgia Palmas in bikini ti annebbia la vista: incantevole!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Circa tre ore fa, la favolosa conduttrice televisiva ha pubblicato questo post da sogno: si tratta di una foto scattata nella spiaggia di Cala Sinzias.

Nella didascalia Giorgia ha scritto: “Hello summer“. Che tradotto vuol dire: “Ciao estate“.

Nel selfie la meravigliosa attrice indossa un bikini variopinto, che a fatica contiene le sue prorompenti curve: l’occhio dei fan non può che essere caduto proprio lì…

Il post è stato un successo e in poche ore ha ottenuto già più di 27.000 mi piace ed oltre 170 commenti, tra i quali si leggono moltissimi complimenti alla sua oggettiva bellezza, apprezzamenti sul suo fisico, messaggi di supporto, stima e affetto scritti dai seguaci più affezionati.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Palmas (@giopalmas82)

Ecco alcuni esempi dei commenti lasciati dagli utenti sotto al post della showgirl: “Mamma mia per te gli anni non passano mai“, “Sei bella come un tiro a giro di Lorenzo Insigne“, “Sempre più bella Giorgia, complimenti!“, oppure “Stupenda è dire poco“.