Ilary Blasi, passeggiata a “Piazza di Spagna” posteriore unico e tanta sensualità – FOTO

La showgirl per la sua estate fuori porta per le vie della Capitale ha scelto un outfit comodo e molto casual, ma il lato B non è passato certo inosservato.

Ha trascorso alcuni giorni nel pieno del relax familiare la bellissima Ilary, da poco tornata dalla vacanza in Russia dove ha visitato la capitale accompagnata con il marito Totti e i tre figli Chanel, Christian e Isabel. Le foto postate sul suo profilo social descrivono la conduttrice sorridente mentre fa la turista a Mosca tra i suoi monumenti principali e le architetture suggestive.

Un attimo di distacco dai suoi impegni lavorativi dopo la fine de “L’Isola dei Famosi”, presto però per lei ci sarà molto lavoro da fare visto che in questi giorni si è diffusa la notizia di una nuova avventura per lei. Sembrerebbe che per la prossima stagione televisiva presenterà un nuovo format musicale sempre su Canale Cinque chiamato “Star in the star”.

Si tratta di uno show costruito sulla falsa riga de “Il Cantante mascherato” in cui i cantanti vip devono interpretare canzoni di successo davanti una giuria che li valuterà poi nella loro performance.

Ilary Blasi incanta Roma: che fondoschiena!

La conduttrice ama la sua città e ne approfitta appena può per passeggiare nel suo splendido centro storico ricco di storia e di fascino. Ieri, come possiamo vedere dalle sue Instagram stories, Ilary ha deciso di rivolgere la sua attenzione a Piazza di Spagna dove si è trovata per un aperitivo con l’amica hair stylist Alessia Solidani.

Prima di arrivare all’appuntamento però si è concessa alcune foto proprio sulla celebre scalinata della Piazza, outfit casual e comodo per lei che indossava pantaloni della tuta Adidas verde bandiera, top bianco e sandali crema e borchie del brand Birkenstock.

Nella passeggiata la vediamo di schiena mentre a passo spedito mostra un fondoschiena tonico e perfetto, una vista celestiale per i numerosi fan ed i turisti in visita nel luogo simbolo dove anche lei per qualche minuto è diventata un monumento simbolo di Roma da ammirare con venerazione.