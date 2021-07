Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, si è scagliata contro “Temptation Island”. Duro attacco contro la trasmissione.

“Questa roba è tossica. Andrebbe boicottata”. Questo il duro commento di Giorgia Soleri, fidanzata di Damiano dei Maneskin, in merito al format di “Tempation Island”. La 25enne si è scagliata contro il programma, tornato sugli schermi come in ogni estate, esternando il suo punto di vista sui social.

Modella, attrice e influencer, la Soleri è rimasta basita per i protagonisti e le loro storie narrate nella trasmissione. In particolare a catturare la sua attenzione è stata la coppia composta da Tommaso, 21 anni, e Valentina, 40 anni, legata da un rapporto complicato. Non tanto per la differenza di età tra i due, ma per la grande gelosia e possessività di lui che ha ripreso la compagna chiedendole di non indossare il costume a due pezzi.

Giorgia Soleri, lo sfogo contro “Temptation Island”

In onda dal 2005, “Tempation Island” è tornato in tv con la sua nona edizione dallo scorso 30 giugno. Filippo Bisciglia è alla conduzione della format, trasmesso su Canale 5 in prima serata, per l’ottava volta, dando voce a sei coppie e 25 single protagonisti nello show. Separati per 21 giorni, il legame degli innamorati sarà messo a dura prova tra la lontananza e i tentatori al loro fianco.

La dinamica del programma ha mandato su tutte le furie la fidanzata di Damiano che si è sfogata sui social contro la trasmissione. In particolare la coppia Tommaso e Valentina, che hanno catturato i riflettori per via della gelosia possessiva di lui, ha preoccupato molto Giorgia.

“Tutto questo andrebbe isolato e combattuto con ogni mezzo. E invece va in onda in prima serata. Mi vengono i brividi a chi, guardando questi programmi senza strumenti per cogliere e analizzare le problematicità, rimette poi in atto comportamenti di questo tipo perché normalizzati i in tv”, il commento della Soleri.

La modella si è mostrata allarmata per via dei messaggi dannosi e destabilizzati trasmessi del programma non sviscerati e analizzati con un occhio critico.