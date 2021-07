“Love is in the Air” anticipazioni 5 luglio: Serkan rapisce Eda

Comincia la settimana per Love is in the Air. Le anticipazioni della prossima puntata ci rivela che Serkan vuole farsi perdonare da Eda nel modo più strambo possibile… rapendola!

Comincia la settimana per l’amata serie tv turca che ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori italiani: Love is in the Air. Non sono stati dei giorni facili per Eda e Serkan, che hanno litigato furiosamente perché quest’ultimo ha peccato di fiducia nei confronti della sua finta fidanzata. Finalmente avrà le prove che stava cercando per potersi fidare, e infatti a questo punto vorrà fare qualsiasi cosa per riavvicinarsi a lei e ritrovare la sintonia perduta.

Love is in the Air, anticipazioni della prossima puntata della serie turca su Canale Cinque

Seyfi, invece, è stanco di vedere Eda e Serkan continuare a farsi la guerra e metterà il suo zampino per farli fare pace. Serkan, invece, dopo aver avuto tutte le prove di cui ha bisogno andrà a casa della ragazza per cercare di riappacificarsi ma qui dovrà avere a che fare con qualcuno. Sarà solo quando troverà le manette che deciderà di rapire Eda e portarla in un posto, dove potranno passare finalmente un po’ di tempo insieme nella sua casa in montagna. Le manette sono un simbolo importante della loro storia, loro si sono conosciuti proprio in questo modo e sarà un momento di grande nostalgia.

Eda e Serkan qui avranno modo di stare da soli, ma cosa succederà tra di loro? E soprattutto, perché Serkan ci tiene così tanto a farsi perdonare da una persona di cui si sarà liberato tra appena un mese?