Bufera a Mediaset. Barbara D’Urso ridimensionata ma non “la rivale”

Barbara D’Urso. La celebre presentatrice in forza alla squadra di Mediaset ha subito un ridimensionamento dei suoi programmi. Una sua collega non ha subito lo stesso trattamento

L’azienda privata Mediaset, leader nella comunicazione televisiva, ha recentemente presentato il proprio palinsesto valido per la futura stagione 2021/’22. Nella lista dei vari programmi, fiction e opere varie d’informazione e intrattenimento, è balzato subito agli occhi di tutti il forte ridimensionamento delle attività della presentatrice Barbara D’Urso.

In realtà, il fatto non è giunto come un fulmine a ciel sereno. Con l’interruzione anticipata della trasmissione serale “Live Non è la D’Urso” a causa degli scarsi risultati negli ascolti, era prevedibile che il colosso di Cologno Monzese avrebbe preso ulteriori provvedimenti.

Così, la conduttrice napoletana è passata da essere al timone di ben tre programmi, ad averne solo uno. Addio, dunque, anche a “Domenica Live”; Barbara D’Urso sarà impegnata unicamente con “Pomeriggio 5” che, a sua volta, subirà delle sostanziali modifiche.

“Quel tipo di infotaiment a 360 gradi, che va dalla cronaca alla politica al gossip, non credo abbia più grande senso” – ha detto l’amministratore delegato Pier Silvio Berlusconi. “Abbiamo deciso, pensando di interpretare ciò che il pubblico percepisce, di cambiare squadra”.

Barbara D’Urso: il trattamento differente rispetto a Federica Panicucci

Un’evidenza è balzata agli occhi degli esperti televisivi, i quali hanno fatto un parallelismo tra due trasmissioni affini nella rosa della palinsesto Mediaset.

“Mattino Cinque” può essere perfettamente paragonato al gemello mandato in onda poche ore più tardi, “Pomeriggio Cinque”. Il format è più o meno simile: vengono sviscerate notizie di cronaca, attualità, gossip spesso con la presenza in studio di opinionisti e ospiti ferrati sull’oggetto della discussione di turno.

Se però molto è stato intaccato dell’operato della D’Urso, nessuna variazione ha subito “Mattino Cinque”, condotto da Federica Panicucci. L’infotaiment a cui si riferiva Pier Silvio Berlusconi va bene per una ma non per l’altra? A fomentare il malumore, ci sarebbe anche la notizia non confermata di un’antipatia tra le due prime donne di Mediaset.

Tuttavia, in passato la D’Urso aveva dichiarato: “Non ce l’ho con la Panicucci, ma non sono sua amica. Sta facendo un ottimo lavoro: sta andando molto bene. Io sono amica di poche persone, ma non sono assolutamente contro di lei. Non c’è mai stato attrito tra noi”.