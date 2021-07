La Satta ha condiviso un video su instagram dove appare pazzesca e sexy mentre sfila in mezzo alla strada

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Melissa Satta sorprende tutti con una sfilata improvvisata in mezzo alla strada con un look aggressivo e nero che la rende super sexy. I commenti non tardano ad arrivare sotto al video:“Ti amo”, “E inutile la moda ritorna sempre”, “Un’eroina marvel”. La showgirl è tornata a Milano per qualche giorno proprio per lavoro. Le sfilate non sono finite e lei non manca mai. Per le strade è sicura di se e bellissima mentre sfila sulle strisce pedonali come una vera diva.

Melissa Satta tornerà in tv nella prossima stagione

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

La Satta potrebbe tornare in televisione nella prossima stagione. Secondo alcune indiscrezioni la bella ex velina sta attendendo una telefonata importante per un progetto televisivo molto interessante. Al momento però non è trapelato nulla di più. Non si sa ancora di chi o cosa si tratta. Ma forse rivedremo la bella Satta alle prese con un programma televisivo, magari nei panni di conduttrice. Intanto si dedica alla moda e si appresta a passare una bella estate da single nella sua amata Sardegna insieme a suo figlio e la mamma. Mentre l‘ex marito Kevin Boateng lascia Monza per tornare a giocare in Germania. Al momento il rapporto tra i due non sarebbe dei migliori. Appaiono freddi e distanti, la separazione non è facile.

La seconda volta che fallisce un matrimonio dopo averci riprovato forse è ancora peggiore della prima volta. Si acquisisce la consapevolezza di non essere riusciti a ricostruire il progetto di vita che si era fatto insieme. Tuttavia come disse la Satta nel corso di un intervista tempo fa, almeno porta avanti la soddisfazione di averci riprovato per il bene del figlio. Se poi non è andata nessuno ha colpa, però almeno è stato tentato il tutto per tutto. I motivi della separazione non sono mai stati resi noti, evidentemente qualcosa si è rotto nella coppia. D’altronde sono davvero pochi i casi in cui la minestra riscaldata va a buon fine.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Melissa Satta (@melissasatta)

Ricordiamo un esempio lampante, quello di Belen e Stefano De Martino storia diversa ma finale uguale. Se ci si lascia una volta un motivo ci sarà. Perciò tornare insieme può essere solo una bella illusione, che però non coincide con la realtà, che inevitabilmente prima poi arriva come uno schiaffo in faccia.