Mikaela Neaze Silva, l’ex velina in crisi con il fidanzato: come stanno le cose

L’ex velina di Striscia La Notizia, Mikaela Neaze Silva rompe il silenzio e parla della sua precaria condizione sentimentale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Fan e telespettatori di Striscia La Notizia hanno imparato ad apprezzare in tutto e per tutto la loro beniamina. Si tratta dell’ormai ex velina del tg satirico di Mediaset, il programma che anticipa le programmazioni in prima serata di Canale 5.

Per Mikaela Neaze Silva non è certamente un periodo da incorniciare, partito dall’addio definitivo ai banconi di Striscia. Lei e la collega, Shaila Gatta non faranno più parte del corpo delle veline, dalla prossima stagione autunnale.

Un duro colpo per i telespettatori, che nonostante ciò non augurano altro che il bene e un futuro radioso alle due ragazze. L’ultimo periodo però non sorride affatto alla showgirl di origini angolane e afghane, in crisi d’amore con il compagno di vita, Bashir.

Dopo aver appreso notizie concrete sulla loro separazione, l’ex velina dello spettacolo è intervenuta per mettere in chiaro le cose



Leggi anche -> Flavio Insinna inaspettato annuncio: l’importante novità

Mikaela Neaze Silva e i problemi di cuore: l’annuncio che non ti aspetti

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Leggi anche -> L’Inghilterra vola in semifinale. Poker all’Ucraina che dice addio a Euro 2020

L’amore tra Mikaela Neaze Silva e il compgano di vita, Bashir è ufficialmente in crisi. Le prime indiscrezioni si sono avute già qualche settimana fa, subito dopo il congedo dell’ex velina afghana da Striscia La Notizia.

Per lei si prospetta un futuro ad elevata notorietà. La stessa cosa però non si può dire in amore, dove i progetti a lungo termine, si sono ad un tratto arenati. La coppia andava avanti da quattro anni, finchè Bashir e Mikaela hanno deciso di concentrarsi su altre priorità.

I due si erano conosciuti in Cina, dove il ragazzo lavora e studia. Oggi l’ex velina ha deciso di continuare a scrivere il suo futuro in Italia. Il destino professionale molto probabilmente li terrà lontano ancora per un po’: se per sempre è ancora da stabilire.

Nel frattempo la ballerina ha chiarito la situazione sentimentale, definendola in “stanby” o pausa di riflessione. Gli obiettivi primari per entrambi sono diventati altri. La 27enne spera di sfondare definitivamente nel mondo dello spettacolo, magari nelle vesti di attrice come ha sempre sognato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌞Mikaela Neaze Silva🌛 (@mikaelaneazesilva)

Per il deejay franco-marocchino, studente di Economia all’Università di Pechino, invece, il percorso professionale potrebbe essere ancor più lungo del previsto. I fan sperano con tutto il cuore, che un giorno le due strade possano re-incrociarsi e in maniera definitiva.