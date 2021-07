Dramma ad oltre 4mila metri di quota: morte due giovani alpiniste

Sul Monte Rosa, nella giornata di ieri, due giovani alpiniste sono morte assiderate dopo essere rimaste bloccate per via del maltempo ad oltre 4mila metri di quota.

Due giovani alpiniste hanno perso la vita nella giornata di ieri durante un’escursione sul Monte Rosa. Le due vittime, due ragazze di 28 e 29 anni, insieme ad un amico sarebbero rimaste bloccate, a causa di una bufera, sotto la Piramide Vincent ed hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono arrivati i soccorsi che, purtroppo a causa del maltempo, hanno raggiunto il gruppo in serata. Nulla da fare per le due ragazze, morte per assideramento. Il ragazzo che era con loro è stato, invece, trasportato in ospedale, dove ora si trova ricoverato.

Nella giornata di ieri, sabato 3 luglio, due giovani alpiniste sono morte assiderate durante un’escursione sul Monte Rosa. Le vittime sono Martina Svilpo, 29enne residente a Crevoladossola (Verbania), e Paola Viscardi, 28enne di Trontano (Verbania).

Stando a quanto riporta la redazione de Il Giorno, Martina e Paola, insieme ad un amico, un 27enne, durante la scalata erano rimaste bloccate sotto la Piramide Vincent, ad oltre 4mila metri di quota, a causa di una bufera. Il gruppo ha subito lanciato l’allarme e sul posto è arrivato il Soccorso Alpino in elicottero che non è riuscito a recuperare i tre ragazzi. Dal rifugio Mantova sono, quindi, partite le guide alpine che li hanno raggiunti in serata.

Purtroppo per le due alpiniste non c’è stato nulla da fare: una è deceduta poco dopo l’arrivo delle squadre di soccorso, mentre l’altra al rifugio Mantova, dove era stata portata. Il 27enne, scrive Il Giorno, è stato trasportato in elisoccorso presso un ospedale in Svizzera, dove i medici hanno riscontrato gravi congelamenti alle mani. Il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita.

Il Soccorso Alpino della Guardia di Finanza si sta ora occupando delle indagini per chiarire i tratti della tragedia consumatasi sul Monte Rosa.