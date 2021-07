“Due vere artiste”. Pamela Prati e l’abbraccio all’amica speciale al Napoli Pride – FOTO

Pamela Prati. L’ex star del Bagaglino è super attiva sul suo profilo Instagram. É stata recentemente impegnata in un evento per i diritti civili. Insieme a lei una grande amica

Pamela Prati è stata la prima donna della compagnia teatrale de Il Bagaglino tra gli anni ’90 e duemila. Un’autentica icona di bellezza e talento che non è sfiorita con il passare del tempo.

Classe 1958, la showgirl sarda ha spento 62 candeline lo scorso Novembre. A tradirla solo l’anagrafe, nulla sembra scalfire il suo aspetto giovanile, il fisico scultoreo e la sensualità palpabile anche attraverso il freddo schermo televisivo o di un dispositivo digitale.

Dopo lo scandalo che l’ha investita nella primavera del 2019, venuto alla ribalta come il “caso Mark Caltagirone”, Pamela Prati sembra aver archiviato definitivamente i malumori e i dispiaceri dovuti alla questione. Utilizza sapientemente i suoi canali social, in particolare Instagram, dove ha un nutrito stuolo di fan che la segue con affetto.

Proprio su questa piattaforma ha condiviso il suo impegno in un importante evento in difesa dei diritti civili.

Pamela Prati al Napoli Pride: l’incontro felice

La showgirl Pamela Prati è stata ospite ieri, 3 Luglio 2021, del Napoli Pride, evento tenutosi in difesa e sostegno dei diritti della comunità LGBTQ+. Lei stessa aveva annunciato la sua presenza tramite la pubblicazione di uno scatto nella città partenopea, allegando queste parole: “Napoli, sono tornata a ‘casa’… con tutto l’amore che POSSO. Ci vediamo stasera a Piazza Dante per il Napoli Pride.”

Tanti gli interventi di persone celebri che hanno sposato la causa e accolto l’invito degli organizzatori. Tra questi anche la cantante Arisa che si è esibita per tutti i partecipanti alla manifestazione.

Unite nel comune intento di sostenere il Pride, Pamela Prati ha condiviso una foto sul suo profilo Instagram stretta in un abbraccio proprio alla ex coach del programma “Amici”. “Quanto sono felice di averti ritrovata. Una voce unica e una donna con le pal*e.

Ti Adoro, Arisa” – ha dichiarato in didascalia.

Il pubblico probabilmente non si aspettava quest’improbabile amicizia e ha commentato con entusiasmo: “Grandissime, grazie per questa bellissima giornata”, “Stupende”, “Due Donne dalla Bellezza Divina all’ennesima potenza”, “Due vere artiste”.