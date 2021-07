Rocio Morales, la bella modella che fa impazzire i follower. Il bikini rosso è da far girare la testa, solo cuori per lei.

Rocio Munoz Morales è la compagna del sex symbol Raoul Bova, ma la sua notorietà non è merito del fidanzato e padre delle sue figlie, anzi; la modella si è fatta da se.

Rocio è nata a Madrid (Spagna), da piccolissima ha iniziato a studiare danza ed ha gareggiato in moltissime competizioni internazionali portando a casa sempre ottimi e vincenti risultati. Nel 2009 inizia la sua carriera da attrice ed approda sul grande schermo, quindi non più solo ballerina e modella ma anche interprete cinematografica. Nell’ultimo periodo grazie al numero elevato di follower su Instagram è anche influencer.

Nella sua vita ha girato mezzo mondo ma si è trasferita in Italia per amore, infatti è legata sentimentalmente all’attore Raoul Bova con il quale ha due bambine, Alma e Luna. L’amore tra i due è stato così forte fin dall’inizio che il sex symbol lasciò per Rocio sua moglie Chiara Giordano, adesso accompagnata al ballerino Andrea Evangelista.

Tra i due l’amore è sbocciato sul set del film “Immaturi-il viaggio”, dopo il primo ciack non si sono più lasciati.

Un bikini rosso e la fantasia vola, Rocio regala una bella domenica ai fan

Rocio Morales è molto seguita su Instagram dove vanta un seguito di 524mila follower, la modella ed influencer posta molto spesso sue fotografie, video e stories per aggiornare gli amici virtuali su tutte le novità della sua vita.

E’ inutile dire che Rocio è bellissima, il suo fisico perfetto viene spesso immortalato sia per pubblicità che per diletto, i complimenti sono una costante e sicuramente all’attrice fa piacere. Stamattina Rocio ha postato un nuovo scatto, allo specchio indossa un bikini rosso e un paio d’occhialoni neri che coprono lo sguardo latino.

Il suo corpo è un belvedere, impreziosito dal costume da bagno ha reso caliente la domenica di milioni di persone. In tantissimi hanno commentato: “Ho troppo caldo, basta è troppo” scrive un fan e qualcuno risponde: “Sei unica bella muchacha”.

Come sempre Rocio ha conquistato il web e sicuramente i momenti da ricordare ne saranno altri in quest’estate 2021.