“Ma cosa sei?”, Rosalinda Cannavò e il completo scollato per le vie della città: Milano si blocca – FOTO

Rosalinda Cannavò, il completo scollato fa strage di cuori per le vie di Milano: l’attrice non era mai apparsa così in forma

Sta raccogliendo sempre più consensi Rosalinda Cannavò, la splendida attrice che si è fatta notare nel corso dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip“. Inizialmente, i riflettori erano puntati su di lei a causa dell’Ares Gate, contro cui la siciliana si era scagliata pesantemente: ancora oggi, l’attrice sembra non essersi del tutto liberata dei pesi che porta dentro.

In un secondo momento, la Cannavò è salita alla ribalta per via della relazione con Andrea Zenga. Relazione che dura tutt’oggi e che, stando alle testimonianze social, va a gonfie vele. E’ stato proprio il figlio di Roberta Termali, infatti, a commentare per primo il recente post della fidanzata: l’outfit è provocante e la scollatura non è da meno.

Rosalinda Cannavò e il completo scollato per le vie della città: Milano si blocca – FOTO

Una coppia di scatti bollenti per Rosalinda Cannavò, l’attrice che dopo il “Grande Fratello Vip” sta raccogliendo sempre più consensi. Tramite l’ultimo post, la bellissima siciliana ha voluto esprimere un ringraziamento del tutto speciale a Milano, la città in cui abita ormai da qualche anno. “Milano… alle soglie del mese di luglio mi ritrovo nella città che mi ha dato molte opportunità lavorative. Metropoli internazionale, è una città che dà tanto..”: queste le parole della modella.

Negli scatti, la Cannavò indossa una tuta color salmone dotata di una scollatura profonda, che lascia intravedere il reggiseno nero. Rosalinda posa e si atteggia come una vera diva presso la Galleria Vittorio Emanuele, suscitando le reazioni dei suoi fan. Anche Andrea Zenga non poteva evitare di stuzzicarla con i suoi commenti.

“Carina la frase presa su TripAdvisor amore“, le ha scritto simpaticamente il figlio del celebre portiere, a cui Rosalinda non avrà mancato di rispondere privatamente.