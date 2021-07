Zodiaco, i segni che si arrabbiano più frequentemente: scopri quali sono

Accade spesso che questi segni zodiacali perdano la pazienza, forse fin troppo frequentemente. Scopriamo quali sono

Esistono persone in grado di saper gestire la propria rabbia, dosandola e non scattando per il dettaglio più insignificante. Altre invece che proprio sembrano non riuscirci e che passano gran parte del loro tempo arrabbiati. Ogni cosa sembra infastidirli e le loro reazioni vengono viste come spropositate. Per loro non esistono giornate no, ogni momento può essere quello adatto per irritarli. Gli astrologi credono che questo aspetto possa avere a che fare con il proprio segno zodiacale. Ecco come.

I segni zodiacali che si arrabbiano più spesso

Tra i segni zodiacali che perdono più in fretta la pazienza troviamo il Toro, che sembra non riuscire a controllare la propria ira. In particolare quando si tratta di ingiustizie non riuscirà a restare in disparte o in silenzio, arrivando a reagire in maniera piuttosto forte. La rabbia lo acceca a tal punto da non vedere con lucidità le situazioni. Questo potrebbe portare anche a spiacevoli risvolti, specie nelle relazioni.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che riusciranno a diventare ricchi nel loro futuro

Un altro segno che non sembra essere in grado di gestire le proprie emozioni è il Cancro, soprattutto in contesti nei quali finisce per sentirsi ferito o deluso. In queste occasioni la sua reazione non si farà attendere e sarà visibile a tutti. Non si tratta infatti di un segno che reprime i suoi sentimenti, anzi, finendo per amplificarli forse anche eccessivamente.

Lo stesso si può dire del Leone che in quanto a reazioni eccessive non ha rivali. Non possiede il minimo di pazienza e ogni cosa sembra riuscire potenzialmente a farlo innervosire. Provare a far ragione questo segno è pressoché impossibile e chi ha a che fare con una persona nata sotto il Leone saprà di doversi preparare a sfoghi e momenti di frustrazione. Questi saranno all’ordine del giorno.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Zodiaco, i segni più gentili e generosi: scopri quali sono

Poi troviamo anche lo Scorpione che sebbene appaia spesso come un segno tranquillo in realtà potrebbe scoppiare da un momento all’altro. Le persone nate sotto questo segno cercano di buttare giù il rospo quando necessario ma questo non significa che non stiano immagazzinando frustrazione. Arriva sempre il momento in cui non riusciranno più a contenersi e finiranno per sputare in faccia agli altri tutto quello che pensano, in maniera anche piuttosto brusca.

LEGGI ANCHE -> Zodiaco, i segni che lavorano fin troppo: lo fanno più di tutti

Anche il segno del Capricorno possiede una caratteristica simile, ovvero quella di finire per avere reazioni spropositate dopo aver tentato di passare oltre. Quando questo segno si sentirà ferito nell’orgoglio sarà impossibile fermare la sua rabbia, che non cercherà in alcun modo di nascondere.