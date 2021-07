“E chi lo nota lo sfondo?”, Giorgia Rossi, la FOTO in costume cancella il panorama, stupenda

Giorgia Rossi, la foto in costume cancella il panorama, i fan impazziscono: “E chi lo nota lo sfondo?”

Giorgia Rossi è la splendida giornalista sportiva che potrebbe presto sostituire Diletta Leotta. La romana, classe 1987, è stata per tanti anni uno dei volti di punta di Italia 1, la rete per cui ha condotto i suoi affermatissimi programmi “Pressing Champions League“, in onda dal 2019, e “Pressing Serie A“, trasmesso a partire dal 2020. Nelle scorse settimane, si vociferava addirittura di un suo passaggio a DAZN, come sostituta della bellissima Diletta Leotta.

Le voci in merito all’addio della fidanzata di Can Yaman, a tal proposito, si stanno facendo sempre più insistenti. Secondo fonti attendibili, DAZN starebbe pensando di proporre Giorgia come nuovo volto dell’emittente, data la sua notorietà nell’ambiente sportivo. La Rossi, nel frattempo, continua a deliziare gli utenti attraverso scatti favolosi: nell’ultimo post, il suo bikini bollente ha oscurato il panorama mozzafiato.

Giorgia Rossi, la FOTO in costume cancella il panorama, stupenda

Diletta Leotta e Giorgia Rossi sembrano avere molto in comune, al di là della medesima passione per il calcio. Le giornaliste, infatti, vantano di un consistente seguito social, venendo continuamente lodate ed acclamate dai fan, che non si perdono nessuno dei loro scatti. Tramite l’ultimo post, la conduttrice di “Pressing Serie A” ha voluto condividere con gli utenti un panorama mozzafiato, che però è stato completamente cancellato dalla visuale del suo fisico strepitoso.

“Lo sfondo è bellissimo. Lo giuro“, ha scritto ironicamente la giornalista sportiva, catturando le attenzioni dei fan. Il costume viola, che valorizza alla perfezione il suo davanzale esplosivo, è un incanto agli occhi degli utenti. La Rossi, ancora una volta, ha fatto centro sorprendendo i suoi ammiratori.

“E chi lo nota lo sfondo?“, ha esclamato un utente, completamente rapito dalla bellezza della Rossi. Professionale, bellissima e con talento da vendere, Giorgia non ha nulla da invidiare alla collega più famosa, a cui potrebbe nel giro di poco tempo rubare lo scettro.