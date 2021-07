Le due gemelle e cantanti, le Donatella hanno condiviso una foto sul loro profilo instagram che ha fatto impazzire il web

Le Donatella mandano i fan in delirio con l’ultimo scatto su instagram dove mostrano i loro lati B in primo piano. Nella didascalia scrivono un messaggio preventivo in riferimento agli haters:”Ai moralisti i commenti -2“. I commenti sono tantissimi:“Che sedere ragazze porta fortuna”. “I moralisti provano solo invidia marcia per le vostre pesche spaziali”. C’è chi però non è d’accordo e critica la foto:”Forse il problema non sono i moralisti ma voi tutti che oramai non avete più nessuna morale”.

Le Donatella scatenata sui social, senza freni

Le due gemelle Giulia e Silvia Provvedi stanno infuocando il web con le loro foto sensuali. In spiaggia, sul cofano di un auto e anche in barca. Anche gli shooting dei loro bikini sono sexy e da togliere il fiato. Le due si danno alla pazza gioia. D’altronde Giulia ha rivelato più volte che è in cerca di un fidanzato e pertanto si mette in mostra sui social. Giulia risponde con carattere anche a chi le critiche accusandole di essersi modificate con photoshop le foto.

La Provvedi ironicamente risponde a chi le critiche dicendo che i protagonisti del progetto sono proprio i follower criticoni, perché loro scattano proprio per mostrargli i loro corpi “modificati”. Insomma come a solito non se le manda a dire. Silvia invece si contiene di più, forse perché ora è mamma e poi ha pur sempre un fidanzato in carcere che aspetta. Al momento le due sorelle sono in vacanza al mare a godersi un pò di relax insieme alla bimba di Silvia, la piccola Nicole. Le due sono impazzite per lei e giocano tutti il giorno insieme.

Ieri sera le due hanno guardato la partita insieme ad altre amiche a Porto Rotondo in Sardegna dove si trovano per trascorrere le vacanze. Le gemelle sono sempre più unite. Entrambe da sole e libere di poter fare ciò che vogliono, anche se certo c’è la bambina che è la loro gioia più grande. Tutte e tre insieme sono uno spettacolo, assicurano divertimento e commozione nei loro contenuti su instagram.