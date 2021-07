Silvia Toffanin: la prova più difficile per “Verissimo”. Le parole di Maurizio Costanzo

Silvia Toffanin. La presentatrice del talk show “Verissimo” si appresta ad affrontare un importante cambiamento durante la prossima stagione televisiva. Cosa ne pensa un esperto come Maurizio Costanzo

Silvia Toffanin ha ereditato il talk show “Verissimo” da Cristina Parodi e Paola Perego, prendendone definitivamente le redini dal 2006. É diventata il volto simbolo della famosa trasmissione di Canale 5, portando a casa, stagione dopo stagione, ottimi risultati di share.

Per questo motivo, Mediaset ha deciso di puntare ulteriormente su di lei spostando il programma in una fascia oraria molto delicata. “Verissimo”, infatti, non andrà più in onda il sabato pomeriggio come di consueto, bensì prenderà il posto di “Domenica Live” di Barbara D’Urso nel giorno del dì di festa. Questo comporterà dover affrontare un colosso della rete concorrente, Rai Uno. La “dirimpettaia” sarà la Signora della televisione italiana, Mara Venier, che miete un successo dopo l’altro grazie alla storica “Domenica In”.

Silvia Toffanin: il parere di Maurizio Costanzo

Sull’approdo di Silvia Toffanin nella domenica pomeriggio di Canale 5 si è espresso Maurizio Costanzo tramite la sua rubrica tenuta sul magazine Nuovo tv.

Il programma “Verissimo” sarà preceduto di volta in volta da una riedizione di un vecchio format portato in auge in passato da Davide Mengacci e riproposto da Anna Tatangelo, “Scene da un matrimonio”. Una lettrice ha chiesto a Costanzo quanto possa essere azzardata e dispersiva la mossa di Mediaset al riguardo.

Lo storico giornalista, marito di Maria De Filippi, è un esperto conoscitore dei meccanismi comunicativi e ripone tutta la sua fiducia nella Toffanin. Ha dichiarato: “Questo suo approdo nella domenica pomeriggio darà maggiore risalto alle sue doti e alle interviste che fa.”

La presentatrice di “Verissimo” debuttò come letterina del quiz show condotto da Gerry Scotti, “Passaparola”. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quel periodo. Ha fatto una gavetta importante, adesso è una professionista completa e apprezzata.

“Credo sia una brava conduttrice. Il suo salotto è diventato un punto di riferimento della televisione” – ha proseguito Costanzo. Sarà il pubblico a decretare le sue preferenze durante la prossima stagione.