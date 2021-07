Ancora scatti in bikini, la cantante continua a non dare tregua ai suoi fan che la ammirano in tutta la sua procace sensualità.

Lo continua a ribadire con costanza da oltre un anno, si è fatta una grande promotrice del nostro Made in Italy incitando la sua community a fare lo stesso da quando c’è la possibilità di viaggiare.

Sabrina Salerno ha scelto il Bel Paese anche quest’anno e tra uno spostamento nella sua Liguria, Hotel Villa Condulmer a Mogliano Veneto dove vive con il marito ed il figlio, e la Baia Blu Beach di Caorle, è sempre uno spettacolo per la sua community.

Le foto che sta postando sui social da diverse settimane la immortalano infatti sempre con bikini mozzafiato che mostrano tutto il suo fascino magnetico e la bellezza sconvolgente.

Grazie agli intensi allenamenti e la dieta bilanciata sono in molti ad aver notato la sua eccezionale trasformazione fisica, ancora più bella di vent’anni fa quando ha debuttato come giovanissima cantante pop.

Sabrina Salerno alza la temperatura: che curve

“Ma la Sirenetta non era a Copenaghen? 🌈👸❤️💐💕🌾🔥”, scrive un fan della showgirl a margine delle ultime foto postate proprio da Sabrina.

Lei si trova a Caorle nello stabilimento balneare che da anni la ospita come presenza fissa. Si tratta di una location magica con tende sahariane e moltissimo verde per un relax totale dei suoi clienti.

Sabrina sfodera un micro bikini a righe grigio fumo, azzurro e fucsia con stelline che colorano il tessuto e danno luce.

Ancora una volta il carosello di foto è disarmante, lei sfodera delle curve che stordiscono, il seno esplode all’interno delle coppe del reggiseno e regala grandi emozioni ai fan all’ascolto. Il sorriso resta però ancora la sua arma migliore, fa impazzire e regala calore contagioso.