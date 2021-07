“Temptation Island” anticipazioni 5 luglio: in arrivo il primo falò di confronto

Temptation Island è uno dei programmi più attesi dell’estate ed è pronto per la seconda puntata: in arrivo un falò di confronto tra due protagonisti di questa edizione

Domani andrà in onda su Canale Cinque la seconda puntata di Temptation Island: la prima ha riscosso un successo incredibile contro ogni aspettativa. Infatti erano un po’ di anni che un esordio di Temptation non faceva così tanti numeri, anche sui social. Tutti adesso si chiedono cosa succederà nella prossima puntata che andrà in onda proprio domani: le anticipazioni ci rivelano che ci sarà già un falò di confronto tra due protagonisti di questa edizione.

Temptation Island, anticipazioni seconda puntata in onda il 5 luglio su Canale Cinque alle 21:30. In arrivo un falò di confronto

L’appuntamento della prossima puntata si prospetta davvero imperdibile, e pare che la coppia al centro dell’attenzione sarà quella formata tra Valentina e Tommaso che hanno scatenato numerose polemiche sui social in questi giorni, a causa della tossica gelosia da parte di lui. Valentina verrà chiamata dal conduttore per vedere delle immagini che non possono aspettare il solito falò. Nei filmati, lei vede qualcosa di davvero inaspettato e pare che si tratti di qualcosa che è accaduto con la sua tentatrice nel villaggio.

La seconda coppia, invece, sono Stefano e Claudia. Filippo Bisciglia entra nel villaggio dei fidanzati e rivela alla ragazza di avere un comunicato per lei. Stefano ha intenzione di annullare le nozze previste per il 7 agosto 2021? Non ci resta che aspettare per vedere cosa accadrà.