Tik Tok, “Tutti vogliono fidanzarsi con me, ma non sanno che…” – VIDEO

Il social network di Tik Tok ha lanciato un nuovo trend: si tratta del “Tutti che vogliono fidanzarsi con me, ma non sanno che…”.

Tik Tok è sempre pieno di trend super interessanti e divertenti: tra i più amati c’è senza dubbio il “Tutti che vogliono fidanzarsi con me, ma non sanno che…” (proposto dagli utenti anche in altre varianti, ad esempio: “Tutti che vogliono fare amicizia con me, ma non sanno che…”; “Tutti che vogliono conoscermi, fino a quando non scoprono che…” e molte altre…).

La challenge consiste nello scrivere alcune caratteristiche, alcuni difetti o modi di essere negativi di se stessi: in questo modo, oltre ad intrattenere chi guarda il video nei ‘per te’, si può anche avere l’occasione di farsi conoscere meglio dai propri followers.

Tik Tok, il trend mostra il lato peggiore di noi stessi… – VIDEO

Un’altra versione del trend, che però mantiene lo stesso format di video, è la seguente: “Avere me come fidanzata significa questo…” (e talvolta si trova anche nella versione ‘amicizia’).

Tra i più frequenti aspetti negativi mostrati dei vari trend, si leggono i seguenti: “mi dimentico di rispondere“, “se ti comporti male per me sei morto“, “voglio attenzioni tutto il giorno“, “sono iper gelosa“, “non mi piacciono le parole sdolcinate“, …

Molte volte, invece di inserire le varie frasi con le caratteristiche negative personali, i tik toker hanno scelto di mostrare direttamente un video che li racchiudesse tutti, in modo ironico, semplice e diretto: la maggior parte dei video sono estratti dai cartoni animati più famosi.

Insomma ce n’è per tutti i gusti: ci si può sbizzarrire, per tirare fuori tutta la creatività che si possiede!

Milioni di persone amano questo genere di video e questo ha permesso al trend di diventare virale in pochissimo tempo: e voi già lo avete ricreato?