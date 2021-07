“Un Posto al Sole” anticipazioni 5 luglio: l’esito dell’intervento di Filippo

Un Posto al Sole, anticipazioni della prossima puntata che andrà in onda domani sera. Patrizio avrà un duro scontro con Alberto che potrebbe avere delle conseguenze

Domani comincerà una nuova settimana per la soap opera napoletana Un Posto al Sole. Saranno cinque serate molto importanti a causa dell’intervento di Filippo: incredibilmente sembra essere andato tutto bene, ma è ancora presto per cantare vittoria. Infatti, bisogna aspettare che Sartori si svegli dall’anestesia per capire se le cose sono andate davvero come previsto. Filippo si riprenderà senza conseguenze? Purtroppo, non tutto sembra andare veramente a gonfie vele.

Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata di domani

Intanto continua la relazione tra Patrizio e Clara, ma le cose non vanno a gonfie vele a causa di Alberto Palladini che non è ancora fuori dalla vita della sua ex fidanzata. Infatti, il giovane chef, non riesce a stare fuori dalle decisioni che l’imprenditore continua a prendere nei confronti della sua famiglia. Infatti Patrizio avrà uno scontro davvero duro con Alberto, l’ennesimo da quando si conosco, ma questa volta potrebbe avere delle conseguenze su Clara e inizia davvero ad avere paura per questa situazione. Cosa succederà? E soprattutto come reagirà Clara quando scoprirà che Patrizio ha interferito in questo modo?

Roberto è molto in pensiero per quello che sta succedendo a suo figlio, ma in questo periodo a stargli molto vicino è Marina che si sta preoccupando di tutto quello di cui dovrebbe occuparsi lui. Infatti è Marina che sta lavorando al posto suo e Roberto è davvero molto grato alla sua ex moglie per quello che sta facendo.