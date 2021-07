“Uomini e Donne”, l’annuncio da brividi della dama: “Ho un tumore”

“Uomini e Donne”, l’ex dama Luisa Anna Monti confessa agli utenti di avere un tumore: “La paura c’è, ma mai lasciarsi andare”

I telespettatori che seguono “Uomini e Donne” da più tempo ricorderanno molto bene la storia d’amore fra Luisa e Salvio. I due, che parteciparono alla trasmissione come membri del parterre degli “Over”, hanno abbandonato lo studio nel 2019, complice un sentimento che era diventato troppo grande, e che doveva essere necessariamente vissuto al di fuori del programma.

La coppia, solo qualche mese fa, era tornata in trasmissione per raccontare alla De Filippi l’evoluzione del rapporto d’amore. Durante quell’occasione, Salvio aveva addirittura fatto la proposta di matrimonio a Luisa davanti a tutti: proposta a cui la dama aveva immancabilmente risposto “sì“. A distanza di mesi, tuttavia, i due si ritrovano a dover rimandare il matrimonio a causa di una tremenda notizia: l’ex dama ha da poco scoperto di essere affetta da un tumore.

L’annuncio che Luisa Anna Monti ha postato tramite i social ha letteralmente spiazzato i fan dell’ex dama. Tramite un lunghissimo sfogo, condiviso appena un giorno fa, l’ex volto di “Uomini e Donne” ha confessato di aver ricevuto una terribile notizia: un tumore al seno che sta mettendo alla prova la sua vita. “Nel giro di poco tempo mi sono ritrovata catapultata da un sogno ad un incubo..” – ha esordito l’ex dama, pur mostrandosi forte e tenace come è sempre apparsa – “La paura c’è, ma guai a lasciarsi andare […]. Non si deve mai smettere di lottare“.

Nonostante i controlli di routine, l’ex dama non è riuscita ad evitare il cancro, contro il quale ora sta combattendo con tutte le proprie energie. Luisa, dalla sua, ha il sostegno del compagno Salvio, conosciuto all’interno di “Uomini e Donne” e con il quale sarebbe dovuta convolare a nozze. “Comunque vadano le cose devi reagire con positività“, ha scritto la Monti, mostrando una forza d’animo ed una combattività davvero lodevoli.

Non sono mancate le parole d’affetto da parte dei fan, che le hanno augurato di superare al più presto questo momento difficile. “Sei una leonessa, nulla può scalfirti“, “Una guerriera non molla“, “Sono con te“: Luisa, nell’affrontare la propria battaglia, non è di certo sola.