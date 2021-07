Una madre è accusata in Nevada (Usa) di aver ucciso una delle sue due figlie: la piccola sarebbe morta in modo atroce.

Una donna di 23 anni è stata arrestata con l’accusa di omicidio ed abuso su minori, dopo che la sua primogenita di soli 5 anni è stata rinvenuta priva di vita all’interno della loro abitazione.

La piccola era stata rinchiusa dalla madre, insieme alla sorellina più piccola di soli 2 anni, all’interno di una stanza nella quale, a causa della forte ondata di caldo, si sarebbe raggiunta una temperatura tale da non lasciarle scampo.

Si chiama Kemaya Darshay Taylor la madre di 23 anni che ora dovrà rispondere dell’accusa di omicidio ed abuso su minore.

La donna, all’inizio di questa settimana, avrebbe rinchiuso le due figlie di 5 e 2 anni all’interno di una stanza della loro abitazione per poi scendere in strada assumendo atteggiamenti incomprensibili. La 23enne avrebbe iniziato a lanciare oggetti contro le auto sbraitando, quasi fosse in preda ad una crisi di nervi.

Nel frattempo le piccole erano rinchiuse all’interno di una camera che, a causa delle alte temperature, sarebbe divenuto un vero e proprio forno. La colonnina di mercurio avrebbe raggiunto valori insopportabili tanto da non lasciare scampo alla più grande. La bimba di 5 anni è stata, infatti, trovata priva di vita mentre la più piccola – una volta tratta in salvo- sarebbe stata affidata ai servizi sociali.

Non aveva lasciato una finestra aperta o acceso l’aria condizionata, così la figlia sarebbe morta soffocata dal caldo, riportano numerose redazione locali e quella del Daily Best. In ogni caso, prima di conoscere quale sia stata effettivamente la causa della morte bisognerà attendere ulteriori esami disposti dalle autorità, come quello autoptico.

Kemaya Darshay Taylor è ora accusata di omicidio ed abuso su minori. Ipotesi di reato molto pesanti quelle a suo carico che potrebbero costarle una pena elevata.

Una morte atroce quella della piccola la quale non ha potuto far nulla per salvarsi la vita. Troppo piccola per poter provare a reagire, sfiancata dal caldo.