“Mi piace tutto di te”. Valentina Vignali rubacuori: esplosiva in bikini – FOTO

Valentina Vignali. L’ultimo scatto proposto dall’atleta e modella di Rimini è un trionfo di pura bellezza. I fan sono pazzi di lei. Grande entusiasmo per il suo ultimo progetto

Classe 1991, Valentina Vignali ha dimostrato fin dalla più tenera età di essere ostinata e caparbia, riuscendo ad avere largamente successo nelle attività che più l’hanno appassionata.

Fin da quando aveva solo otto anni ha nutrito un interesse importante per la pallacanestro. A soli 16 anni ha esordito tra le fila della squadra Basket Cervia in Serie A2. Parallelamente ha portato avanti la sua carriera di modella, iniziando a partecipare nella metà dei primi anni duemila a vari concorsi di bellezza, arrivando finalista a Miss Muretto.

Attraente, sensuale ma anche simpatica e intelligente, ha fatto breccia nel cuore di moltissimi grazie alla sua partecipazione come concorrente nel 2019 alla sedicesima edizione del “Grande Fratello” su Canale 5.

Ai suoi titoli si aggiunge anche quello di novello personaggio televisivo e influencer sul web. A Valentina Vignali non basta: è impegnata in nuovo progetto.

Valentina Vignali in bikini: una gioia per gli occhi ma non solo

Atleta, modella, influencer, personaggio televisivo e oggi anche imprenditrice. Valentina Vignali aveva annunciato il suo nuovo progetto segreto mesi fa con queste parole: “Non posso farvi vedere nulla. E’ un sogno a cui lavoro da quasi un anno”.

Con l’arrivo dell’estate 2021 è finalmente stato portato alla luce. Di cosa si tratta? La giovane ha realizzato una collezione di costumi che porta la sua firma. Come ha tenuto a precisare, si è occupata in prima persona dello sviluppo della capsule, avvenuto grazie alla collaborazione con con l’azienda 2bekini. “Ho fatto la modella indossando opere degli altri, finalmente ci saranno capi che ho progettato io. Ho trascorso notti intere a pensare a tutto, dai tessuti ai modelli. Spero che vi piacciano” – ha detto con orgoglio.

E quale miglior testimonial può esserci se non lei in persona? Il profilo Instagram della Vignali si trasforma così in un meraviglioso catalogo in cui poter ammirare non solo le sue opere ma anche il fisico scultoreo della ragazza.

I suoi 2,3 milioni di follower non possono che apprezzare: “Mi piace tutto di te”, “Sei la perfezione in carne e ossa”, “Sei una grande donna, con una testa stupenda oltre ad avere un bellissimo aspetto”, “Su di te è bello anche un sacco di iuta”.