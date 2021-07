Elisa Toffoli ha stupito i fan mostrandosi in una versione inedita sui social. Subito è tripudio di like e commenti.

Rilassarsi pulendo casa? Se per molti le faccende domestiche sono uno stress, per Elisa Toffoli non è così. La cantante triestina ha svelato su Instagram come mettere in ordine casa canticchiando sia per lei fonte di rilassamento. La cantautrice ha accompagnato la confessione con un video in cui si mostra intenta a riassettare la sua abitazione. Scarpe da ginnastica, calzini bianchi, capelli raccolti e mocio alla mano, si è ripresa mentre lucida il pavimento intonando un ritornello, con il suo timbro unico che le ha assicurato un successo incredibile.

“Zen. Io mi rilasso così. Pulisco e canto, canto e riordino”, le parole condivise dalla cantante. Classe 1977, oltre che cantante e musicista è anche produttrice. Il suo debutto risale a vent’anni fa a seguito della vittoria del “Festival di Sanremo” del 2001 con “Luce”, brano che ha segnato la storia della musica italiana.

Elisa Toffoli tra pulizie e canto: fan in tilt

Elisa Toffoli ha stupito i fan con l’ultimo video condiviso su Instagram in cui è ritratta in versione casalinga. Intenta a fare le pulizie, si mostra sportiva mentre canta e lava il pavimento. Il suo milione di follower si scatena subito tra like e commenti.

“Vorrei essere la tua vicina di casa”, “Unica”, “Spettacolo”, sono solo alcune delle dediche che si leggono sotto al post. Nonostante il grande entusiasmo riscosso dal video non mancano le critiche da parte degli haters. In particolare un utente si chiede come mai la cantante non ricorra alla donna della pulizie.

Al commento la cantautrice controbatte affermando che ha una domestica ma come da sempre sia abituata a pulire casa, per lei attività rilassante, sottolineando che l’unica cosa di cui non ama occuparsi è stirare.