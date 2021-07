Andrea Bocelli e la sua relazione, la fine di un amore: i motivi

La relazione finita tra Andrea Bocelli e la sua ex moglie ha una verità scomoda alle sue spalle, la verità dalle parole di Enrica Cenzatti.

Una carriera iniziata nel 1994 quando vince nella proposte giovanili di Sanremo con la sua “Il mare calmo della sera”, da lì negli anni la scalata verso le vette dei grandi palchi internazionali che gli hanno permesso di ricevere nel 2010 il riconoscimento “Hollywood Walk of Fame”.

Oggi Andrea Bocelli è il tenore porta bandiera della musica lirica italiana nel mondo, nel tempo però ha saputo coniugare successi classici e sonorità pop che lo hanno fatto apprezzare anche dalle giovani generazioni.

Se la sua vita lavorativa è molto seguita, Bocelli è più restio a parlare invece di quella privata. La ex moglie ha però rilasciato una recente intervista in cui racconta dei retroscena sul loro matrimonio davvero unici.

Enrica Cenzatti svuota il sacco: “Ecco perché è finita con Bocelli”

Il tenore è padre di tre figli, Amos e Matteo avuti dalla prima moglie Enrica Cenzatti con cui è stato sposato dal 1992 al 2002. Nel 2012 è diventato padre per la terza volta di Virginia, avuta dalla nuova compagna Veronica Berti.

Non molti sanno però perché è finita con Enrica, il motivo è stato per molti anni messo all’oscuro. Parlando del suo primo matrimonio, il cantante rivelò che a causarne la fine fu proprio il suo successo: “Un matrimonio nato da ragazzi e sfasciatosi sotto il peso della notorietà, una grande passione per le donne e, in questo caso, anche voglia di rivincita”.

La donna ha però raccontato che la storia sarebbe finita invece per colpa dei frequenti tradimenti del marito, molto più grande di lei quando si sono conosciuti. I diretti interessati però non hanno mai rilasciato una dichiarazione congiunta unanime.

Ci dovremo basare dunque sulle due versioni contrapposte senza una verità assoluta a cui poterci affidare. La ex coppia ha però mantenuto buoni rapporti per il bene dei figli, Enrica oggi mantiene una vita molto riservata e non ha profili social che confermerebbero se si è rifatta una vita dopo al fine del primo matrimonio.