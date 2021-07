“Beautiful”, anticipazioni puntata 6 luglio: il bacio tanto atteso

Beautiful, anticipazioni 6 luglio: a Las Vegas, Ridge cerca di far capire a Shauna che i suoi sentimenti per lei sono sinceri.

Nelle ultime puntate di Beautiful abbiamo visto Ridge partire insieme a Shauna per Las Vegas. Dopo aver scoperto che la moglie lo ha tradito con Bill Spencer, il Forrester non ha più intenzione di salvare il suo matrimonio. Su suggerimento di Quinn è dunque corso da Shauna, convinto che la Fulton non potrebbe mai ferirlo quanto lo ha ferito Brooke. Anche Katie è delusa dal comportamento della sorella ed è certa di non potersi più fidare di suo marito. Per quanto ami Bill, la Logan ha capito di aver bisogno di una pausa di riflessione. Di recente ne ha anche parlato con Steffy, ottenendo rassicurazione e conforto da parte della Forrester.

Beautiful, anticipazioni 6 luglio: per Katie è tutto finito

Dalle anticipazioni americane di Beautiful scopriamo che Shauna avrà i suoi dubbi riguardo alla sua nuova relazione con Ridge. La Fulton non vorrà fare da chiodo schiaccia chiodo e cercherà di spingere lo stilista a tornare da Brooke. Per farle capire che le sue intenzioni sono serie, Ridge la bacerà.

Sempre dalle anticipazioni sappiamo che Katie non si fiderà più di Bill e reputerà il loro matrimonio finito. Parallelamente Brooke insisterà con Bill sulla necessità di chiedere scusa a Katie e Ridge e salvare le loro rispettive relazioni. Lo Spencer non sembrerà convinto.

La prossima puntata di Beautiful andrà in onda domani, martedì 6 luglio, alle ore 13.45 e sarà visibile ondemand su MediasetPlay. Continuate a seguirci per ulteriori anticipazioni e per tutti gli aggiornamenti su possibili cambi di programmazione. Per il momento è attesa una programmazione regolare durante tutta l’estate.