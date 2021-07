“Lo so, ce l’ho bello”, Taylor Mega, il fondoschiena è spaziale e i commenti impazzano – FOTO

Taylor Mega suscita una valanga di reazioni sotto all’ultimo scatto postato: “Lo so, ce l’ho bello”. Cosa ne pensano i fan?

Taylor Mega, nome d’arte di Elisia Todesco, è nota per essere stata una delle tante fiamme di Flavio Briatore, ex marito di Elisabetta Gregoraci. L’influencer, nata ad Udine nel 1993, si era anche fatta conoscere al grande pubblico tramite la partecipazione a “L’Isola dei Famosi 2019“. Il programma le aveva permesso di racimolare un consistente seguito social, grazie a cui, ad oggi, Taylor lavora come istruttrice di fitness.

I risultati di questa passione per lo sport sono ben visibili sul suo fisico: la modella sfoggia infatti un corpo perfetto e con curve al punto giusto, che fanno davvero invidia alle fan. La Todesco stessa, consapevole della propria sensualità, non ha mancato di valorizzarla ulteriormente tramite l’ultimo post: il fondoschiena è clamoroso.

Taylor Mega, il fondoschiena è spaziale e i commenti impazzano – FOTO

Qualche mese fa, Elisia Todesco ha aperto la “Mega Fitness Community“, una delle prime piattaforme in grado di offrire allenamenti virtuali adatti alle donne di ogni età. “Volevo insegnare alle persone uno stile di vita sano a 360 gradi, che puntasse sull’equilibro psico-fisico“, aveva spiegato l’influencer, che ha lavorato al progetto proprio a seguito della quarantena. La sua passione per l’allenamento, d’altronde, si nota già osservando il suo fisico: Taylor è infatti un concentrato di sensualità e fascino.

Nel suo ultimo post, la Mega ha voluto stuzzicare gli utenti con una serie di foto che la immortalano in bikini. Taylor, consapevole della propria bellezza, non ha mancato di accompagnare gli scatti con la seguente didascalia: “So che per tanti non è nulla, ma ho un bel c**o“. Gli utenti, ovviamente, non potevano che concordare con lei.

“Divento pazzo…“, “Bello il costume“, “Il primo scatto è stellato“: Elisia ha ottenuto una vera e propria ovazione. Il post, nel giro di poche ore, ha già guadagnato oltre 120mila likes e più di 600 commenti.