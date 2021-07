“Brave and Beautiful” anticipazioni 6 luglio: Suhan attratta da Cesur

Arriva su Canale Cinque la nuova serie “Brave and beautiful”, che andrà in onda ogni pomeriggio al posto di “Mr Wrong” che si sposta in prima serata per gli ultimi episodi

“Brave and Beautiful” è la nuova serie tv che prende il posto di Mr Wrong su Canale Cinque. Cesur e Suhan si sono conosciuti ed è scattato subito qualcosa tra di loro, ma Cesur non sa che Suhan è la figlia dell’uomo contro cui vuole vendicarsi per riprendersi tutto ciò che ha sottratto a suo padre. Questo può essere davvero un problema perché tutto ciò che desidera Suhan è vendicarsi.

Brave and Beautiful, anticipazioni della prossima puntata della serie turca che tutti stavano aspettando

Suhan appare molto turbata dall’incidente che ha avuto, ma comunque non riesce a pensare al suo incontro con Cesur. Quando va a casa di quest’ultimo per vedere Carezza, la sua cavalla, ha la conferma di non essere affatto indifferente all’uomo che ha conosciuto. Tahsin intanto licenzia lo stalliere Kemal e il giorno dopo viene ingaggiato proprio Cesur, e i due esplorano insieme la tenuta rendendosi conto che il terreno che scorre lungo il fume è stato deviato. Per questo motivo la proprietà è diventata improduttiva, ma Kemal riesce comunque a trovare degli uomini disposti a sistemare la situazione.

Mentre Tahsin cerca una maniera per annullare la vendita, capendo di non avere molte possibilità, Cahide finge di aspettare un bambino. Va in farmacia a comprare un test di gravidanza sperando che il giovane farmacista Necla sia indiscreto e racconti tutto il giro: riuscirà nel suo intento di far diffondere la notizia?