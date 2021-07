Un ragazzo di 29 anni di nazionalità argentina ha perso la vita in un incidente in moto avvenuto stamane a Venasca, in provincia di Cuneo.

Continua ad aggravarsi il bilancio delle vittime sulle strade nel nostro Paese. Questa mattina, un ragazzo di 29 anni ha perso la vita in un terribile incidente verificatosi alle porte di Venasca, in provincia di Cuneo. Il giovane si trovava alla guida della sua moto che, per cause ancora al vaglio delle forze dell’ordine, si è scontrata con un’auto. Sul posto sono arrivati i soccorsi che non hanno potuto far nulla per il centauro, deceduto per i gravi traumi riportati nell’impatto. Intervenute anche le forze dell’ordine per gli accertamenti.

Un ragazzo è deceduto questa mattina, lunedì 5 luglio, in un drammatico incidente stradale consumatosi alle porte di Venasca, piccolo comune di circa 1.500 abitanti in provincia di Cuneo.

La vittima, di cui non si conosce l’identità, è un 29enne di nazionalità argentina, ma residente a Venasca. Secondo le prime informazioni, riportate da fonti locali e dalla redazione del quotidiano La Stampa, il ragazzo viaggiava in sella alla propria moto che, per cause ancora da determinare, si è scontrata con una vettura. Un impatto che non ha lasciato scampo al motociclista.

In pochi minuti, sul luogo dello schianto si sono precipitati i vigili del fuoco di Saluzzo, i pompieri volontari di Venasca ed il personale medico del 118. Purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nello scontro con l’automobile.

Oltre alle squadre di soccorso, sono arrivate anche le forze dell’ordine che ora dovranno appurare le cause e la dinamica dell’impatto costato la vita al giovane centauro.

Quello verificatosi stamane, intorno alle 7, scrive La Stampa, è il terzo incidente mortale in soli due giorni nella provincia di Cuneo. Sabato notte, una ragazza di 20 anni ha perso la vita a Montanera, mentre ieri mattina, un 36enne è morto a Verzuolo.