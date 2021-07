“Quanto ti amo”. Dayane Mello in bikini è semplicemente una Dea FOTO

Dayane Mello è una delle showgirl più amate del mondo dei social. Ha conquistato tutti con la sua partecipazione all’ultima edizione del Grande Fratello Vip

Dayane Mello è una delle modelle più amate del mondo dei social. Arrivata dal Brasile con lo scopo di farsi una vita e farsi conoscere, è riuscita a trovare un vero e proprio trampolino di lancio quando ha partecipato al Grande Fratello Vip. Nella casa più spiata d’Italia chissà se mai avrebbe pensato di entrarci, quando anni fa andò a fare una sorpresa al suo ex compagno Stefano Sala che aveva partecipato alla terza edizione del reality dove ha avuto modo anche lui di conquistare il cuore dei telespettatori con il suo amore per la famiglia e per la vita.

Dayane Mello, sempre più bella. Lo scatto che ha fatto impazzire il web

Forse proprio per questo il bello e giovane Stefano riuscì a conquistare Dayane, all’epoca, quando si innamorarono l’uno dell’altro così tanto da bruciare tutte le tappe: lei aveva bisogno di amore e di un po’ di sana follia, dopo una vita complicata da cui stava provando ad uscire davvero a fatica. Con Stefano ha avuto una figlia, Sofia, che oggi ama più della sua stessa vita. Ed è proprio Sofia la sua famiglia, oggi, l’ha accolta a braccia aperte quando è uscita dal reality e ora si sono godendo questo tempo insieme cercando di recuperare quello perso in quei lunghi sei mesi di reality.

Dayane continua ad essere una delle persone più amate dell’ultima edizione di questo reality e, dopo sei mesi di reclusione, adesso si sta godendo l’aria aperta, il caldo, il sole e l’estate. Nell’ultimo scatto, infatti, si è mostrata con un bikini che ha tolto il fiato ai suoi fans.