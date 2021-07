Silvia D’Avenia ha codiviso un nuovo scatto in cui si è mostrata bellissima stupendo i fan. Subito è boom di like e commenti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 👑 Silvia D’Avenia 👑 (@silvia_davenia)

Capelli dorati, occhi profondi, fisico mozzafiato. Silvia D’Avenia ha conquistato il web con i suoi scatti incredibile condivisi su Instagram. Sono 261 mila i follower che ogni giorno la seguono commentando i tanti post pubblicati dall’influencer.

Di Torino modella e insegnante di danza, Silvia condivide la sua vita sui social mostrando tutto il suo fascino e la sua bellezza. Curve incredibili, in ogni scatto mostra outfit in cui è mozzafiato. Da look sportivi, ad abbinamenti eleganti, lo stile della D’Avenia è romantico e sensuale.

Silvia D’Avenia, il fisico manda in tilt i fan

