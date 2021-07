Grave lutto nel mondo dello spettacolo: è morta Raffaella Carrà, una delle donne più amate e più iconiche delle ultime generazioni. La sua famiglia e il suo pubblico piange la sua scomparsa

È morta Raffaella Carrà. «Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre». Con queste parole Sergio Iapino dà il triste annuncio unendosi al dolore degli adorati nipoti Federica e Matteo, di Barbara, Paola e Claudia Boncompagni, degli amici di una vita e dei collaboratori più stretti. Una tragedia che ci ha lasciati interdetti e senza fiato: come un fulmine al ciel sereno, oggi ci ritroviamo a dire addio ad una delle donne più iconiche della televisione italiana.

Morta Raffaella Carrà: il triste annuncio dato dalla sua amata famiglia

Iconica, sempre col sorriso, di talento e divertente, Raffaella ci ha lasciati oggi. Abbiamo perso una icona importante del nostro Paese, era riuscita a conquistare non solo il pubblico italiano ma era arrivata anche all’estero. Non ha avuto figli ma ha sempre sottolineato di avere milioni di figli, tutte le persone che in questi anni l’hanno seguita e non l’hanno mai lasciata sola. “Raffaella ci ha lasciati, è andata in un mondo migliore dove il suo straordinario talento risplenderà per sempre” ha scritto così Sergio, salutandola così con queste dolci parole con cui verrà ricordata per l’eterno.

Raffaella aveva da un po’ di tempo una malattia, così dice Sky TG 24. Una notizia che comunque ha colto tutti di sorpresa.