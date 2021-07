“Ah bona!”, Elenoire Casalegno appena sveglia è selvaggia e incantevole – FOTO

Elenoire Casalegno ha condiviso ieri mattina tre foto appena sveglia. Nonostante il risveglio alle 8 del mattino è lo stesso molto bella

Tutti non ci piacciamo appena svegli ma ci sono certe persone che appaiono in forma e belle già al risveglio ed è il caso di Elenoire Casalegno. La conduttrice televisiva ha pubblicato infatti su Instagram ieri mattina tre foto una più incantevole e selvaggia dell’altra, vestita solo con una maglia a maniche lunghe mentre con i capelli arruffati fa le smorfie alla fotocamera.

Sono solo le 8 del mattino, così come lei stessa ha scritto nella didascalia agli scatti ma l’ora non conta se ti chiami Elenoire Casalegno. Una bellezza genuina e sincera, tre immagini di sé che il suo pubblico social ha adorato e n’è rimasto incantato. Tanto che qualcuno si è spinto più in là nei complimenti, affermando a piena voce: “Ah bona!”, e come dargli torto?

Elenoire Casalegno, le tre foto appena sveglia che incantano i follower su Instagram

