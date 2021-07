Elettra Lamborghini, bikini striminzito e visuale clamorosa: “Pronta per il bagnetto” – FOTO

Elettra Lamborghini, la cantante è favolosa con indosso il suo bikini bianco: la foto in barca fa perdere la testa ai fan

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettralamborghini)

Non c’è scatto di Instagram in cui Elettra Lamborghini non dia sfoggio della propria bellezza. L’ex opinionista de “L’Isola dei Famosi” si trova ad Ibiza assieme al marito Afrojack, il disc jockey con cui è convolata a nozze nel settembre del 2020. I due, che sembra si stiano divertendo molto insieme, si stanno concedendo delle rilassanti giornate al mare, approfittando di una pausa dagli impegni lavorativi. Soltanto un’ora fa, la favolosa cantante ha postato uno scatto davvero da brividi: con un bikini spaziale, la Lamborghini si preparava a tuffarsi dalla sua barca, non mancando di catturare tutte le attenzioni su di sé.

NON PERDERTI ANCHE —> Raffaella Carrà è morta. Il ricordo straziante di Tiziano Ferro: “Ridevamo come matti”

Elettra Lamborghini, bikini striminzito e visuale clamorosa – FOTO

Per vederla, vai su Successivo