“Sono svenuto”, Elisa De Panicis come mamma l’ha fatta, se fai zoom non respiri più: senza nulla addosso è da infarto – FOTO

Elisa De Panicis è uno spettacolo senza veli e censura nella piscina di “Ariel”. Una sirenetta così non l’avete mai vista prima.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da ELISA GOLD 🎤⭐️ (@elisadepanicis)

L’ex gieffina, Elisa De Panicis ha dimostrato a tutti di essere molto affiatata sui social network in questo periodo. Il caldo si fa sentire, lei ancor più in un contesto che più bollente di così…si muore!

Elisa si è resa nuovamente protagonista di uno scatto da pelle d’oca che ha fatto sobbalzare tutti dal divano. La sua fama risale a diverso tempo fa, con flirt tra vip di cartello come Cristiano Ronaldo e Mila Suarez.

Dopo aver partecipato a diversi reality show di prestigio come Grande Fratello e Supervivientes, la sua popolarità ha avuto un’accelerata improvvisa. Oggi Elisa è una certezza per i tanti fan di Insatgram, in cui regala performances da sogno, le più sensuali che si siano mai viste sul web

LEGGI ANCHE –> “Sei una scoperta davvero bella”, Sonia Lorenzini in viaggio stupisce i fan – FOTO

Elisa De Panicis lascia tutti a bocca aperta: una sirena d'(a)mare

PER VEDERE LA FOTO DI ELISA DE PANICIS, VAI SU SUCCESSIVO