Elodie tutta tigrata mostra un lato A stratosferico, che bellezza – FOTO

La cantante si è donata ai fan in uno scatto celestiale appena alzata dal letto, décolleté in primo piano e tanta grinta da vendere.

La fidanzata di Marracash ha partecipato di recente a “Celebrity Hunted 2” in coppia con Miss Keta dove si è contraddistinta per l’accurata strategia messa in campo fin dall’inizio e che ha permesso loro di vincere.

Classificatasi seconda alla quindicesima edizione del talent show “Amici” di Maria De Filippi, ha iniziato a scalare le classifiche musicali dopo la gloriosa partecipazione al “Festival di Sanremo” nel 2017. Da lì la sua popolarità è cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni.

Ogni scatto postato dalla cantante romana è una gioia per la sua nutrita community ormai arrivata a 2.5 milioni su Instagram. Non solo cantante ma anche modella a tutti gli effetti, ricercata da importanti case di moda ha dimostrato negli anni di valere moltissimo in termini di bravura a tutto tondo.

La musa di Bulgari ha stregato anche ieri mattina quando si è concessa ai fan con delle stories decisamente piccanti. Vediamole insieme.

Elodie strega in lingerie: che seduzione

