Flavio Insinna, il conduttore senza freni. E su Antonio Ricci rivela…

Flavio Insinna si è concesso una lunga intervista nel corso della quale, munito dalla schiettezza che lo contraddistingue, ha confessato alcune vecchie ruggini.

Flavio Insinna è uno dei volti più noti di Rai Uno. Attore e conduttore, la notizia apparsa recentemente sul suo ritorno in “Don Matteo”, ha rallegrato i fans della fiction. Non a caso la foto dallo stesso pubblicata ha suscitato curiosità per gli indizi inviati. Accanto a Nino Frassica, nei panni non più di Capitano ma Colonello.

I followers infatti hanno subito notato come la divisa non sia quella di Capitano, ruolo che interpretò l’attore nelle prime tre stagioni, quindi non resta che attendere cosa porterà questo cambiamento. Un ritorno che è stato comunque molto apprezzato.

Flavio Insinna, le dichiarazioni a bruciapelo: ricordando vecchie ruggini

Intervistato, Flavio Insinna ha colto l’occasione per parlare nuovamente del rapporto con Antonio Ricci. Tra i due diversi anni fa si sono create delle vere e proprie tensioni che sono sfociate in una “guerra mediatica”. Nella fattispecie, il creatore del tg satirico per eccellenza, “Striscia la Notizia” aveva mandato in onda alcuni audio che mettevano alle strette il conduttore all’epoca di “Affari Tuoi”.

Insinna proferiva parole offensive nei confronti di una concorrente. Audio che hanno subito fatto il giro del web e creando non pochi problemi allo stesso. “Vivo a Roma, non mi è capitato di incontrarlo” .“Sono una persona coscienziosa, devo fare pace con me, con il mio comportamento“ le parole a caldo alla domanda su una possibile riappacificazione.

Un evento che oltre a costare tanto a Flavio Insinna sul piano professionale, l’ha segnato sul piano personale.

Adesso le cose sembrano siano migliorate, proponendo uno dei classici della televisione, ovvero “Il Pranzo è servito”. Un format amatissimo e che in precedenza era stato condotto da conduttori dal calibro di Corrado, Davide Mengacci e Claudio Lippi.